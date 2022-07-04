Избавился от обузы: отчим жестоко убил малолетнюю падчерицу-инвалида в Тыве

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Из-за врожденного отклонения девочка не могла самостоятельно двигаться или сопротивляться ударам.

В тувинском городе Ак-Довурак мужчина убил малолетнюю падчерицу с врожденной инвалидностью. Девятилетняя девочка была больна ДЦП и не могла самостоятельно перемещаться или выполнять простейшие действия.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, ребенок был найден на полу возле кровати. Сначала местный фельдшер не увидел у погибшей девочки никаких признаков насильственной смерти. Однако позднее в ходе судебно-медицинской экспертизы была установлена причина ее смерти.

Больная девятилетняя девочка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. На месте происшествия был задержан отчим, который сначала все отрицал, мол, занимался делами и нашел падчерицу на полу. Но позднее мужчина все же признался, что ударил малышку по голове. Он был задержан по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным пресс-службы следственного управления республики Тыва, кроме тяжелобольной девочки, в семье был еще один ребенок. В момент смерти мать погибшей находилась на работе. С убийцей своей дочери женщина сожительствовала.

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