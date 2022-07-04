Изрубили тело и бросили в карьер: восьмиклассники убили человека в Кузбассе

Восьмиклассники зарубили мужчину в Кемеровской области и бросили тело в карьер

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Оба подозреваемых ранее уже были судимы, а один из них наблюдается в психоневрологическом диспансере.

Двое подростков зарубили мужчину в Прокопьевске Кемеровской области. Как стало известно 5-tv.ru, тело 42-летнего горожанина было найдено в районе бывшей шахты «Зенковская» в карьере. Шея и руки погибшего были изрублены. Обнаружившая останки женщина заявила о находке в полицию.

Правоохранители быстро установили предполагаемых преступников. Ими оказались двое восьмиклассников: 15 и 17 лет. Несовершеннолетние были задержаны, допрошены и уже дают признательные показания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Выяснилось, что старший из подростков воспитывался в многодетной семье и ранее уже был судим из-за умышленного причинения вреда здоровью. В школе и семье также подтвердили склонность молодого человека к асоциальному поведению. Его мать и отчим числятся как безработные.

15-летний школьник также привлекался к уголовной ответственности из-за кражи в составе группы лиц по предварительному сговору. Также состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее 5-tv.ru сообщал о шокирующем случае в Нижнем Новгороде — психически нездоровый 13-летний подросток насмерть зарезал сверстника из-за личного конфликта.