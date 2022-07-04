Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID

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Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что ранее принятые правила перестают действовать уже с 15 июля.

С 15 июля Россия снимает ряд ограничений на пересечение границы, которые были введены во время эпидемии COVID. Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. В ходе встречи было решено отменить временные ограничения о пересечении государственной границы.

Кроме того, в ходе совещания оперштабом было принято решение об отмене обязательного ПЦР-тестирования для граждан Белоруссии. Теперь они могут осуществлять авиаперелеты без предоставления доказательства о тестировании. Для других иностранных граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются.

Также в оперштабе напомнили, что 14 июня уже были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через морские и воздушные пункты пропуска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Роспотребнадзор снял все ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.