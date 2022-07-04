Боевые подразделения казачьего полка ЛНР выдвинулись в сторону Северска

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С каждым днем подавляя сопротивление Вооруженных сил Украины в Лисичанске, союзные войска РФ и республик Донбасса продвигаются все дальше и дальше.

Первые боевые подразделения 6-го казачьего полка Луганской народной республики (ЛНР) колоннами направились в сторону города Северск Донецкой народной республики (ДНР), передает корреспондент 5-tv.ru Денис Кулага.

В том же направлении из практически взятого штурмом Лисичанска бежали сотни вражеских бойцов вместе с иностранными наемниками. Но и там их вскоре настигнут войска освободительной миссии.

«Если по прямой, километров семь-восемь, но мы (едем — Прим. ред.) зигзагами», — отметил один из военнослужащих.

По данным правоохранителей ЛНР, Северск подконтролен Киеву, а расположенная там украинская группировка курируется американскими наемниками. Но не стоит сомневаться — ни один населенный пункт на территории ЛНР и ДНР не останется оплотом нацистов.

Ранее 5-tv.ru показал кадры штурма Лисичанска с помощью «российской военной кувалды».