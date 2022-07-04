Трое детей и 15 взрослых пострадали из-за обрушения декораций для Спортивных игр в Якутии

Фото, видео: Telegram / sakhaday

Мощный порыв ветра уронил мониторы и тяжелые конструкции, которые упали прямо на зрителей.

Канун открытия VIII Спортивных игр народов Якутии в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса омрачился Ураганом. Стихия раскинула плакаты со спортивного мероприятия и кровлю от крыш по всему селу, а также погнула заборы.

Также мощный порыв ветра уронил мониторы, которые упали прямо на зрителей. Среди смотрящих присутствовали дети. На данный момент выявлено 18 пострадавших, трое из которых — дети.

По факту случившегося будет проведено срочное заседание оргкомитета и администрации региона. Прокуратура Якутии начала проверку по факту причинения вреда здоровью в Борогонцах, сообщает сайт KP.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одиннадцать человек погибли из-за торнадо в китайском Гуанчжоу.