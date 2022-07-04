Не надо напрягаться: к каким смертельным болезням приводят переработки

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Соблюдать баланс между работой и отдыхом жизненно необходимо. Если его нарушить — последствия могут быть фатальны.

Переработки не только распространены, но и являются для многих определенной нормой. Они никому не нравятся, но остановиться порой просто невозможно. Все это может привести к развитию серьезных заболеваний — невротических расстройств, проблемам нервно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата, уверены ученые.

«Длительные рабочие смены, особенно при сменном графике работы, нарушают естественный ритм биологических функций организма. Переработки, то есть сокращение времени отдыха даже в отдельные недели, будут оказывать неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма работников», — рассказывает заведующий лабораторией физиологии и профилактической эргономики НИИ медицины труда Василий Сериков в беседе с URA.RU.

Также эксперт отметил, что подобные переработки увеличивают физиологические затраты, и это вызывает риск появления «профессиональных» заболеваний. Самые частые из них — гипертония и ишемия. Для того чтобы избежать подобных недугов, следует соблюдать баланс между работой и отдыхом.

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