В Тыве задержали 15 приверженцев АУЕ*, вербовавших в движение подростков

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ

Преступники «обрабатывали» несовершеннолетних, завлекая их в криминальное движение, и собирали средства на нужды экстремистов.

В Тыве были задержаны 15 приверженцев запрещенной в России организации АУЕ*, которые распространяли идеологию движения среди подростков и вербовали их в группировку. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«Совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии АУЕ в Республике Тыва из числа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и жителей республики», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, участники движения пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Они открыли набор новых членов, организовали сбор денежных средств для пополнения так называемого «общака», а также осуществляли поставку осужденным запрещенных предметов и веществ.

В результате обысков по местам жительства и нахождения фигурантов были изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Под арест были заключены 14 человек. Еще один проходит судебно-медицинскую экспертизу в связи с состоянием здоровья.

Всем 15 задержанным в зависимости от их роли в упомянутой противоправной деятельности предъявлены обвинения Участникам — в организации деятельности экстремистской организации, вовлечении в ее деятельность, финансировании экстремистской деятельности, занятии высшего положения в преступной иерархии, а руководителю группировки также вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии.

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании в Чите преступника, готовившего теракт против правоохранителей.

* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.