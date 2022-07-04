Мамаев задолжал экс-жене по алиментам больше миллиона рублей: платить не собирается?

Фото: Instagram* / mamaev_pavel17

После развода знаменитый футболист редко посещает свою восьмилетнюю дочь Алису.

Футболист Павел Мамаев оказался должен дочери от Аланы больше миллиона рублей. Об этом рассказала сама мама Алисы в своем микроблоге. По ее словам, спортсмен выплатил ей по алиментам всего 200 тысяч рублей.

«Да ему пришлось начать выплачивать приставам. До меня еще деньги не дошли, но скоро дойдут! Ну что за 2021 год из 1,4 миллиона 200 тысяч приставы взыскали и еще скоро посчитают долг за 2022-й. И важный факт, он перевел не добровольно, а только после того, как прижало», — объяснила она подписчикам.

Известно, что после развода отец редко посещает свою восьмилетнюю дочь Алису. Мамаев уверен, что мама настроила девочку против отца. Теперь малышка не хочет общаться с папой.

«Это ты ее довела до такого состояния, что дочь мне пишет: „Я от тебя отказываюсь. Хочу, чтобы ты умер. Не хочу тебя видеть“. То, что ты вытворяешь, говоришь в адрес моей семьи, никогда не забуду! И ты, мразота, смеешь что-то говорить?! С дочерью я налажу отношения, но не благодаря тебе», — приводит слова футболиста StarHit.ru.

На данный момент Алана общается с первым мужем Александром Липовым, от которого у нее есть сын. Экс-супруга спортсмена рассказывала, что Павел любил мальчика и даже хотел оформить на него родительские права. Однако после разрыва отношений быстро забыл о своих намерениях, когда девушка решила запросить алименты сразу на двух детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как нынешняя жена Мамаева Надежда Санько показала своего новорожденного сына от футболиста.

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