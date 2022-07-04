Звезда «Дома-2» Романец раскрыла причины развода с Гусевым: «Я заслужила счастье!»

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У влюбленных была бурная интимная жизнь. Но этого оказалось недостаточно для создания крепкой семьи.

Виктория Романец рассказала, как относится к разводу с мужем Антоном Гусевым. Известно, что пара познакомилась на проекте «Дом-2» и официально зарегистрировала свои отношения в 2017 году. Однако брак распался, когда жена уличила супруга в измене.

По словам 32-летней брюнетки, сложившаяся ситуация больше не волнует ее, а тем более она точно не думает о возвращении к мужу.

«Не судите строго, я заслужила это счастье. Конечно же, это провокация для бывшего мужа, Я же „мечтаю“, чтобы меня не любили, не ценили и вернули назад. А также, сидя со мной на одном диване, переписывались со шлюхами из „ДОМа-2“. Да, я „мечтаю“, сидя в Ницце, снова вернуться в эти отношения!», — рассказывала Виктория.

Единственное, что все еще гложет Романец, это отсутствие знакомства с родителями Гусева. Их отношения длились больше пяти лет, а родители Антона так и не успели увидеть невестку. От чего такая скрытность у бывшего мужа звезда не понимает.

Также Виктория призналась, что ей было неинтересно с бывшим избранником. Влюбленных объединяла только сексуальная связь.

«Были ли у нас общие интересы? Нет. У него свои разные взгляды на жизнь, у меня свои. Нам просто было хорошо вместе кайфовать. Сексом заниматься? Да. Я ему говорю: «Через неделю летим на Кубу», он: «Хорошо», — приводит ее слова StarHit.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказывала Виктория Романец о результатах очередной пластики.

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