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Сейчас СБ ООН стал полем для пропаганды, которую западные коллеги выдают за истинное положение дел.

Совет безопасности ООН необходимо расширить и сделать «более демократичным» с помощью африканских, азиатских и латиноамериканских стран. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине.

Известно, что сейчас СБ ООН почти стал ареной, где западные лидеры «осуществляют пропаганду», навязывая свои убеждения, представляя их как истину. Такие деструктивные шаги еще сильнее оттесняют членов Совбеза, негативно отражаясь на их трудоспособности.

«На этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН. Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», — объяснил посол.

Также дипломат отметил, что РФ не может поддержать включение в Совбез ООН Германии и Японии, ведь это пошатнет внутренний баланс.

«С другой стороны, мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах», — приводит его слова РИА Новости.

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