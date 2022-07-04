Аграрии в Мелитополе смогут экспортировать зерно по упрощенной схеме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Благодаря устранению перекупщиков и криминала с рынка донбасские фермеры смогли продавать зерно по выгодной для них цене.

Фермеры на освобожденных территориях Запорожской области смогут продавать зерно по мировым ценам, которые гораздо выше, чем на Украине.

Раньше большинство предпринимателей раньше работали себе в убыток. Теперь организационные вопросы на себя возьмет специально созданная государственная компания. Все, что нужно аграриям, — зарегистрироваться в Мелитополе как юридическое лицо.

«В основном зарабатывали перекупщики, которые приезжали на поле и говорили о том, что покупают по такой-то цене. Если фермер не соглашался, то действовал криминал, который просто не давал вывозить продукцию с поля. Фермеры были „зажаты“ и были вынуждены продавать по той цене, которую им укажут», — поделился глава Акимовской поселковой администрации Максим Зубарев.

Максимум, на который раньше рассчитывали фермеры — 120 долларов за тонну. Сейчас же продавать зерно стало возможным дороже: по 150 долларов и выше. Кроме того, компания поможет с хранением и вывозом продукции с поля. И это сейчас особенно важно — по словам агрономов, урожай будет значительно выше, чем в прошлом году.