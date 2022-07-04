Продюсер Лавров рассказал о заоблачных требованиях Аллы Пугачевой за выступления

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитость никогда не стеснялась выдвигать слишком серьезные условия для организаторов мероприятий.

Сбежавшая из России Алла Пугачева требовала баснословную сумму за свои выступления в годы активной деятельности. Некоторое время певица жила в Израиле вместе с детьми и мужем юмористом Максимом Галкиным. Там исполнительница пребывала после начала спецоперации. За это многие россияне и некоторые коллеги по цеху осудили знаменитую семью, однако ходят слухи о возможном возвращении артистов в РФ.

Продюсер Сергей Лавров решил высказаться по поводу 73-летней певицы. По его словам, Пугачева никогда не будет нуждаться в деньгах, ведь осознает свое положение. Например, по возвращению в Россию многие федеральные каналы будут готовы заплатить ей за появление.

«Она — великая певица, этим все сказано», — приводит слова Лаврова dni.ru.

В том числе продюсер рассказал о заоблачных суммах, которые выпрашивала примадонна за свои концерты. Как объяснил Сергей, в какой-то момент прокатчики даже перестали приглашать звезду, ведь ее появление на сцене обошлось бы им в «космический ценник»: не много ни мало в триста пятьдесят тысяч евро. Примадонна никогда не стеснялась выдвигать серьезные требования.

Как известно, российская певица провела несколько месяцев в Израиле вместе со своим мужем Максимом Галкиным. Пара уехала за границу после начала спецоперации. Причем Пугачева официально мотивировала свой отъезд желанием отдохнуть. У юмориста же, видимо, другие планы. Все это время он дает концерты за рубежом и периодически высказывается против спецоперации на Украине. В том числе однажды Максим с иронией заявил, что возвращаться на родину, видимо, уже не стоит.

Алла Пугачева и Максим Галкин стали всеобщим объектом для критики и насмешек со стороны коллег по цеху. Такое отношение к ним связано с их отъездом в Израиль на фоне спецоперации России в соседней стране. По сообщениям самой певицы, они собираются вернуться в РФ к осени, но неуместные шутки Галкина в адрес России откровенно "хоронят" звездную пару. Впрочем, звездную пару в России не особо и ждут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда уехали Пугачева с Галкиным из Израиля.