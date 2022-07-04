Юра Шатунов негативно отзывался о своем отце: «Я не желаю говорить»

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Известно, что Шатунов не питал теплых чувств к папе и старался не говорить об этом с прессой.

Тема отца для исполнителя Юры Шатунова всегда была не самой приятной. Артист никогда не любил говорить об этом с журналистами и старался обходить вопросы о семье. Более того, это выводило кумира молодежи 90-х из себя.

«Я не желаю говорить на эту тему, мне эти люди не интересны», — резко отвечал исполнитель на вопрос об отце во время разговора с читателями «Комсомольская правда-Уфа» в ноябре 2008 года.

Биологический папа лидера группы «Ласковый май» Василий Клименко женился на его родной матери Вере Шатуновой в 23 года. Тогда мужчина был старше своей избранницы на пять лет.

Известно, что Шатунов не питал теплых чувств к папе. Клименко развелся с Верой, когда маленькому Юре было три года. Сам Василий умер еще в мае позапрошлого года.

23 июня скончался всеми известный, легендарный певец Юра Шатунов. Как сообщил его представитель, у артиста случился обширный инфаркт и его не успели довезти до больницы. Печальные новости стали ударом для семьи исполнителя. Ранее 5-tv.ru писал, что вдова экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана была госпитализирована из-за проблем с сердцем после смерти мужа.