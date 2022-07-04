Мороз прервала молчание и ответила, виновата ли Собчак в их разводе с Богомоловым

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В этом союзе обоим приходилось иногда переступать через свои принципы и никто не чувствовал себя полностью счастливым.

Актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись почти пять лет назад. Спустя всего один год сценарист нашел новую невесту, которой оказалась скандально известная телеведущая Ксения Собчак. Поклонники Мороз, которые были раздавлены новостью о ее разводе, уверены в причастности светской львицы в разрыве союза.

Сами Дарья и Константин никак не комментировали свое расставание. Долгие годы фанаты строили теории любовного треугольника и гадали, кто мог оказаться разлучницей. Однако недавно Мороз решила раскрыть все тайны и объяснить, почему развелась с мужем. Она рассказала, что сама решила уйти от Богомолова. На это у нее были личные и уважительные причины.

«Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир», — объяснила Дарья.

Артистка также заявила, что у Константина непростой характер, как и у нее самой. В этом союзе каждому приходилось иногда переступать через свои принципы и никто не чувствовал себя полностью счастливым. Мало приятного в нескончаемых поисках компромисса, объяснила звезда беседе с Екатериной Гордеевой на ее YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто в браке Собчак и Богомолова «кролик» и «удав».