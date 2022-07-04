Появятся «внебрачные дети»: вдове Шатунова нужно спешить с оформлением наследства

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По предварительным оценкам, только недвижимость певца оценивается в 13 миллионов долларов.

Вдове экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, умершего 23 июня, нужно поспешить с оформлением наследства. Не исключено, что у певца могут объявиться внебрачные дети или другие претенденты на его наследство. Об этом заявил адвокат Андрей Князев.

«Чем раньше, тем лучше. Зачем ей ждать полгода? Сложности могут быть. Бывает, что появляются те, кто ему давал в долг. Могут появиться реальные или нереальные внебрачные дети. Может, кто-то сейчас в командировке и не знает, что Шатунов умер. Поэтому и дается шесть месяцев», — пояснил Князев в беседе с порталом Day.ru.

Ранее адвокат Влад Подшибякин заявил, что внебрачным детям певца, если они объявятся, нужно будет установить отцовство, прежде чем заявлять претензии на наследство. При этом отцовство должно быть подтверждено юридически, решением суда. Только в этом случае предполагаемые наследники смогут претендовать на материальное и нематериальное имущество артиста. Иначе у них не будет таких прав, а наследство в полном объеме достанется прямым наследникам.

В свою очередь звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что внебрачным детям Шатунова придется в судебном порядке проходить ДНК-экспертизу, чтобы доказать свое родство с певцом.

Юрий Шатунов был официально женат один раз, и сейчас его наследниками первого порядка являются вдова Светлана, девятилетняя дочь Эстелла и 15-летний сын Дэннис.

Что касается размеров наследства, то речь может идти о более чем внушительной сумме. Известно, что у Шатунова была однокомнатная квартира на Кантемировской улице в Москве, полученная от государства при выходе из детдома. Еще одну квартиру в Сочи площадью 60 квадратных метров певцу в свое время подарил бывший продюсер Андрей Разин. Наконец, в Мюнхене, где Шатунов с семьей жил в последние годы, у него остался особняк стоимостью десять миллионов долларов.

В целом недвижимость певца, по предварительным оценкам, может потянуть на 13 миллионов долларов. Кроме того, Шатунову принадлежали несколько автомобилей люксовых брендов.

Не стоит забывать и о творчестве певца, которым, по всей видимости, также смогут распоряжаться его наследники. Буквально за несколько дней до смерти Шатунов выиграл судебное разбирательство с экс-продюсером группы «Ласковый май» Разиным о правах на песни коллектива. При этом только один YouТube-канал Шатунова в год приносит доход в 2,5 миллиона долларов.

Юрий Шатунов умер 23 июня. Во время отдыха на даче в Подмосковье певец пожаловался на острую боль и спазм в груди. Друзья срочно отвезли его в ближайшую сельскую больницу, откуда бригада реанимации доставила артиста в Домодедово. Однако врачи не смогли его спасти, Шатунов скончался от обширного инфаркта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана была госпитализирована из-за проблем с сердцем после смерти мужа.