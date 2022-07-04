Стрельба по раненым: машины с красным крестом стали излюбленной целью ВСУ

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Даже сильно поврежденную технику российские инженеры стараются восстановить за часы почти на поле боя.

Пока украинские националисты требуют от Запада все новое вооружение, теряя тысячи единиц техники ежедневно, наши военные восстанавливают даже те боевые машины, чтобы были расстреляны в упор. И снова выводят их на передовую.

Расположение каждой такой реанимации засекречено. Но корреспонденту «Известий» Александру Морозову удалось побывать на одном из объектов.

Как поделился начальник сборного пункта под позывным «Звезда», больше всего повреждений — от мин и противотанковых управляемых ракет.

Место дислокации ремонтного батальона строго засекречено. Все съемки можно осуществлять только внутри ангара. От этих бойцов с молотками и гаечными ключами, зависит, как быстро обездвиженные танки, БМП и грузовики вернутся на передовую.

Машины с красным крестом — одна из излюбленных целей националистов. Вот эти повреждения медицинский автомобиль получил во врем транспортировки раненых, мина взорвалась рядом. При этом националисты прекрасно видели, по какому транспорту ведут огонь.

В результате атаки пострадали водитель и врач. Осколками было повреждено колесо и органы управления автомобилем. Несмотря на ранения, экипаж санитарного броневика смог доставить пострадавших в тыл.

«По нам, как правило, стреляют минометы. Кочующие особенно опасны, потому что они заезжают, делают пять выстрелов и меняют позицию. Как правило, медицинские кресты зарисовываем, потому что это является первоочередной целью», — пояснил командир медицинского взвода с позывным «Борода».

В углу ангара стоит техничка ремонтной бригады, с надписью «Ранен, но не убит», в стекле — несколько застрявших осколков. Реанимировать боевую технику приходится прямо на передовой, под обстрелами. Если танк или бронеавтомобиль не удается починить на месте, его эвакуируют.

На этом БТРе сейчас будут менять пробитое колесо, для этого БМП подготовили комплект новеньких гусениц. А вот этот танк пытались обездвижить при помощи взрыва, но сработала динамическая защита. Машина атаку отбила, единственное, что во время маневра погнулся ствол пулемета, но его заменят, и эта боевая техника снова вернется в строй.

Здесь трудятся с утра и до вечера. Цель у рембата одна — восстановить технику как можно быстрее, чтобы вернуть боеспособность российским подразделениям.