В Великобритании положили глаз на российские активы

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Великобритания хочет казаться важным союзником для Украины, но собираются ли британские политики выполнять свои обещания?

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных в королевстве российских активов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Лиз Трасс.

Дипломат заявила, что для этой инициативы «скорее всего» потребуется законное основание, но и это не обязательно.

Изъятые средства могли быть переданы либо физическим лицам в качестве репараций, либо украинскому государству, добавила Трасс.

Великобритания планирует направить российские средства «на восстановление уничтоженной инфраструктуры». Впрочем, возникает вопрос, не осядут ли эти деньги в карманах по пути до цели.

Да и сам автор The Guardian робко добавляет, что итоги обещаний Трасс зависят от исхода и продолжительности спецоперации, а также от территориальной принадлежности Донбасса.

Великобритания, как и ранее, позиционирует себя как ключевого партнера Украины, но не станет ли заявление британских властей очередным пустым обещанием, сложно сказать.

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