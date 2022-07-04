Каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой

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Опрос показал, что больше 90% немцев начали ограничивать себя в расходах на фоне дефицита российского газа.

Каждый второй немец опасается замерзнуть предстоящей зимой на фоне проблем с уменьшением поставок российского газа. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на данные опроса INSA.

Так, 75% опрошенных жителей Германии назвали рост цен из-за инфляции тяжелым бременем, 50% заявили об ухудшении экономического положения, а 46% отложили какую-либо крупную покупку из-за повышения цен.

Из 91% участников опроса, заявивших об экономических ограничениях, 54% начали реже ходить в рестораны, половина — покупать одежду, около 48% отказались от отпуска, 47% перестали ходить в бары. Кроме того, 43% из этой категории граждан теперь экономят на еде, а 40% реже принимают ванну и душ.

Издание отмечает, что уровень инфляции в Европе в июне оказался на пике впервые с момента введения единой валюты 20 лет назад.

В статье также приводятся слова министра экономики Германии Роберта Хабека, заявившего, что российский газ может закончиться через неделю.

На днях стало известно, что крупнейший в мире немецкий химический завод BASF задумался об остановке работы из-за дефицита газа. Завод насчитывает примерно 200 предприятий, которые в основном занимаются производством сырья для удобрений. Таким образом закрытие BASF еще более усугубит проблему мирового продовольственного кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение Германии отказаться от поставок российского газа — серьезная ошибка и обойдется стране в триллион евро. Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt рассказал эксперт по фондовому рынку Йенс Эрхардт.