Без вины виноватые: почему украинским беженцам не рады в Европе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ana Fernandez; 5-tv.ru

Прибывшие в ЕС из Украины люди таинственным образом «растворяются», получив пособия.

Во Франции потеряли почти половину украинских беженцев, прибывших в страну.

По данным журналистов газеты Le Monde, власти просто не знают, где физически находятся 50 тысяч граждан Незалежной. Все они зарегистрировались в специальном кризисном центре, но получив пособия, уехали.

Отследить их местоположение несложно, но этим в полиции почему-то никто не занимается. При этом деньги из бюджета Пятой республики — по 450 евро на взрослого — они получают регулярно.

И такая ситуация, как пишут многие европейские издания, наблюдается практически во всех странах, которые приняли беженцев из Украины. Из-за этого многие уже думают сократить программы помощи.