В Италии 16 человек пропали после схода ледника

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По предварительной версии, причиной природного бедствия стали климатические изменений.

Обрушение ледника Мармолада на северо-востоке Италии привело к гибели по меньшей мере шести человек. Еще 9 ранены, а 16 пропали без вести, сообщает агентство ANSA со ссылкой на спасателей.

Поиски людей ведутся при помощи пяти вертолетов и команд кинологов. Само ЧП случилось в районе популярного горнолыжного курорта.

Местные СМИ предполагают, что к сходу лавины привела слишком теплая погода. Накануне в районе Мармолады были зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы.