Пользователи сети раскрыли личность устроившего стрельбу в ТЦ в Дании мужчины

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Полиция задержала убийцу, но имя стрелявшего по людям в Копенгагене злоумышленника не раскрывает.

Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в одном из торговых центров Копенгагена. Вечером неизвестный открыл огонь по посетителям. Врачи борются за жизнь еще троих раненых. Все они находятся в больницах в критическом состоянии.

В полиции сообщили о задержании преступника. Его личность не раскрывается, но сами жители Копенгагена, похоже, вычислили стрелка.

22-летний Ноа Эсбенсен в течение нескольких дней публиковал на своем канале на Youtube провокационные ролики, на которых он позирует с оружием, а в комментариях под видео автор оставил сообщение «Кветиапин не действует». Речь идет о нейролептике, который применяется при лечении шизофрении.

Пока в полиции эту информацию не подтверждают, но известно, что злоумышленник действовал в одиночку. Это сейчас основная версия.

«Мы продолжим работу на месте, чтобы подтвердить, что мы, надеюсь, имеем дело с одним подозреваемым, который находится у нас под стражей», — заявил прессе главный инспектор полиции Копенгагена Серен Томассен.

О мотивах подозреваемого пока ничего неизвестно, но в полиции Копенгагена не исключают, что огонь по людям открыл террорист.