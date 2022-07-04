Жительница Лисичанска об издевательствах националистов: «Одной рукой давали воду, другой держали курок»

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Освобожденный город постепенно возвращается к привычной жизни. Российские военные помогают передавать гуманитарные грузы.

В освобожденный Лисичанск уже доставили первую партию гуманитарной помощи. Российские военные привезли жителям продуктовые наборы. В них все самое необходимое: крупы, растительное масло, консервы и сладости для детей. От такой заботы люди отвыкли — они со слезами вспоминают время, когда в городе хозяйничали националисты.

«Вы не представляете, что здесь было. Они одной рукой давали воду, другой — держали на курок. Да, так было. И приходилось улыбаться и говорить спасибо, что дали воду», — с ужасом вспоминала женщина.

Об этом жители Лисичанска пытались рассказать иностранным журналистам, которые приезжали в город. Но западных репортеров положение людей совсем не интересовало, они в основном писали о том, как националисты героически держат оборону. А один из корреспондентов не постеснялся сделать селфи на фоне свежей могилы мирного жителя.