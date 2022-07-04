Нетривиальный отдых: автобусные туры набирают популярность в России

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Путешественники признаются: поездка на поезде или полет на лайнере не доставляет такого удовольствия, как тур небольшими группами. Тем более, что условия в автобусах сегодня максимально комфортные.

На фоне подорожавших поездок за рубеж в России настоящий бум внутреннего туризма. Взрывной рост популярности сейчас переживают автобусные туры, которые позволяют туристам побывать там, куда не ходят поезда и не летают самолеты. Самые интересные направления собрал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

На часах 7:00, встать пришлось еще раньше — туристы зевают, но, говорят, не беда — дорога дальняя, можно и поспать. Да, это даже не плацкарт, но плюсов все равно больше.

«Приехали из Москвы на выходные в Петербург и решили так прокатиться», — заметила одна из туристок.

«На автобусе как-то мобильнее — приехали, забрали, увезли, опять посадили. В этом плане автобусом, наверное, проще», — заявила вторая.

А часто — и дешевле, чем самолетом или поездом. Да и не летает самолет из Петербурга в ту же Карелию. Впереди — Мраморный каньон, озера, уха и знаменитые пирожки — калитки.

«Мы проедем сегодня только в одном направлении свыше 300 километров, полюбуемся красотами, достопримечательностями Карелии, увидим города, которые наши гости не видели и мало с ними знакомы и доберемся до горного парка», — рассказал экскурсовод Кирилл Жиховский.

Автобус за автобусом. «Золотое кольцо» России, туры между двух столиц, в пригород, или как этот Петербург — Казань. Сутки в пути, но спрос на междугородние перевозки растет и растет!

«Причин здесь несколько. Во-первых, ковидные ограничения на нашей границе никуда не делись по сей день. Во-вторых, увеличилось число внутренних рейсов, хочешь, бери просто билет и езжай с комфортом — тут и туалет, и кондиционер, и сидения удобные, опять же напитки. Или сразу покупай целиком экскурсионный маршрут», — отметил Облендер.

Директор российского отделения компании автобусных перевозок Андрей Волков с содроганием вспоминает 2020 год, когда его компании пришлось сократить 80% всех рейсов. Сейчас ситуация иная: автобусы до Таллина, Хельсинки, Вильнюса можно пересчитать по пальцам, зато на Кириши, Череповец или Вологду число рейсов пришлось даже увеличить.

«Популярно все. Это и Москва, и вновь открытое наше направление — Вологда, и Петрозаводск, и Нижний Новгород, и Казань, и Чебоксары, и Смоленск. Выделить что-то сейчас нельзя, все направления пользуются спросом», — подчеркнул эксперт.

Люди стали больше путешествовать внутри страны. Есть много предложений и культура коротких поездок на выходные на экскурсии в пригороды или в область снова актуальна.

Светлана заказала двухдневный тур по Казани, говорит, чтобы познакомиться с городом, вполне хватит. Это ее первый подобный опыт, но, говорит, поедет еще.

«Когда едешь в автобусе есть возможность увидеть красоту: поля, российскую природу, мне это больше нравится. На каких-то остановках можно выйти: пощупать, понюхать, ощутить, то, чего нельзя сделать на поезде, а тем более — на самолетах», — рассказала женщина.

Больше всех довольны студенты — билеты дешевле, чем на поезде. А для более старшего поколения — ностальгия. Такие путешествия на автобусе были популярны в советские времена, когда летом билеты на поезд было не достать.

Для Екатерины автобус из Челябинска в Чебоксары — единственно верный транспорт. За плечами более сотни поездок и туром, и дикарями. Для нее самое привлекательное в таких поездках, что путешествует налегке.

«Не брать большой багаж вещей, брать два комплекта сменной одежды, брать один более теплый, один на холодную, куртку с собой, я беру с собой подушку под голову, воду», — добавила Екатерина.

И вперед — смотреть Россию! Эксперты говорят — такой спрос на автобусные путешествия сезонный, и в сентябре пойдет на спад. Туроператорам и перевозчикам, конечно, важно сохранить поток, но тут уже вопросы к городам — как будут встречать, что будут показывать, чем кормить. Понравится туристам — вернутся, и неважно, что дорога будет заниматься чуть больше, чем электричкой или поездом.