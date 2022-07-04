Михалков заявил о катастрофическом падении уровня современной режиссуры

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Актеров сегодня нужно «вооружать» против плохих режиссеров, считает создатель «Сибирского цирюльника».

Уровень режиссуры сегодня настолько упал, что актеров необходимо учить противостоять плохим режиссерам. Об этом заявил народный артист РСФСР Никита Михалков на вручение дипломов выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства.

«Уровень режиссуры настолько упал, настолько упала режиссерская школа работы с актерами, что мне захотелось хоть каких-то ребят вооружить против плохой режиссуры. Против режиссеров, которые не могут помочь. Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять», — цитирует Михалкова сайт KP.RU.

Также создатель «Сибирского цирюльника» заявил, что российский кинематограф не должен стремиться завоевать международное признание, так как мировое сообщество настроено враждебно к русской культуре и пытается навязать искаженное видение действительности деятелям культуры.

Михалков подчеркнул, что его уже не интересует востребованность российского кино за рубежом, так как на тот же Каннский кинофестиваль можно попасть, только если ты показываешь ненависть и мерзость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Михалков высказался о тщетных попытках российского кино подражать Голливуду.