Точно в цель: как «Искандеры» уничтожают оружие США на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Маневренная и быстрая военная техника не оставляет ни шанса ВСУ использовать вооружение, которым Запад накачивает Украину.

Уникальные кадры удалось снять съемочной группе «Известий» — экипажи ракетных комплексов «Искандер» нанесли удар по позициям националистов. На наведение и атаку уходят считанные минуты, и вместе с высокой дальностью и точностью эти установки не оставляют боевикам никаких шансов. При этом оставаясь невидимыми для противника. Военкор Кирилл Ольков увидел, как столь тяжелой технике это удается.

«Координаты получены и перепроверены. Боевой расчет едет к месту запуска», — рассказал корреспондент прямо из кабины «Искандера».

На то, чтобы развернуть боевой расчет хватает пары минут. Последние указания, экипаж «Искандера» ждет команду.

Створки пусковой установки открываются. Запуск будет произведен крылатой ракетой. Многотонный снаряд в вертикальном положении. Пуск!

Неуязвимая, сверхмощная и высокоточная ракета взмывает вверх. Дальность удара — 500 километров. Высокая маневренность даже при сверперегрузках. Крылатая ракета, огибая рельеф: горы, озера, и минуя ПВО врага, наносит точный удар с наиболее выгодного угла. Поражая укрепрайоны ВСУ, артиллерийские дивизионы и склады с оружием.

«Приходят координаты. Смотрим. Склад железнодорожный с гаубицами 577 американского производства. Работаем по вооружениям, по понтонным переправам, по складам вооружения», — пояснил командир расчета Василий.

Ответить противнику нечем. Да и непонятно как стрелять по «невидимке». Позиции «Искандера» замаскированы, а его пусковая установка и командный пункт обработаны специальным химическим составом, который полностью подавляет радиолокационные помехи. Обнаружить боевой расчет невозможно, но экипаж все равно перестраховывается.

Многотонная машина на приличной скорости пролетает мимо нас. Вот так «Искандеры» стремительно меняют свои позиции после запуска.

Управлять такой громоздкой и на первый взгляд неповоротливой боевой машиной непросто и под силу только профессионалам. С такими габаритами справятся немногие.

«Машина большая, к ней долго привыкал. Большой радиус разворота, очень длинная. Без помощи начальника расчета невозможно заехать в ангар. Он регулирует и помогает», — рассказал старший механик-водитель Андрей.

Короткая передышка заканчивается. Приказ «размаскироваться». Боевой расчет получил новую цель. Пора на позиции.