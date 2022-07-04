Красные флаги на улицах: жители и защитники Лисичанска празднуют победу над националистами

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Хоть улицы завалены обломками, но в Лисичанске чувствуют свободу от украинского режима.

В Киеве признали потерю Лисичанска украинскими военными. В Генштабе ВСУ заявили об организованном отступлении своих подразделений, хотя порой оно напоминало бегство.

В самом городе в эти минуты идет зачистка жилых кварталов от оставшихся националистов. И хотя Киев называет боевиков защитниками Лисичанска, сами местные жители говорят совершенно другое. Почему люди так ждали наших военных, они рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Мы из Лисичанска. Это танк нашего детства! Я командир 6-го полка. Это мой танк! Я на нем вырос!» — эмоционально прокричал один из бойцов ЛНР.

Это легендарный Т-34, символ Победы, который был установлен в центре Лисичанска еще в семидесятых годах. Но во время оккупации города киевским режимом над ним как только ни издевались. Перекрашивали, писали оскорбительные слова, а потом ВСУ и вовсе его демонтировали. Вот как с высоты выглядит теперь пустующий постамент, а с ним и городской мемориальный парк.

«Они его как-то танком отсюда стащили. Волоком за танком — вон туда. Так что поставьте на место нашу машинку», — рассказала местная жительница.

Освободители Донбасса обязательно вернут танк на законное место. Их в Лисичанске очень ждали.

«Если б вы знали, как мы вас ждали!!! Спасибо вам большое!» — со слезами на глазах поделилась женщина из Лисичанска.

«Это знамя, которое сохранили здесь местные жители. Знамя той дивизии, которая брала в 1943 году Лисичанск от немцев. Сохранили и отдали нам, благодарные нам!» — рассказал один из защитников города.

А некоторые сами шьют флаги Победы и ездят по городу. Это порыв души.

Лисичанск это город, который удивляет по-доброму. Его только освободили, и население не ждет, когда им уберут город, они выходят и подметают.

«Конечно, город можно вернуть к жизни. Это свои по своим же и били. Думаете это россияне? Нет. Свои по своим», — рассказал мужчина, убиравший улицу.

Вот доказательство этого. Ракета «Точка У», которая осталась на вооружении только у ВСУ, упала в частный сектор Лисичанска. Местные жители показали видео первых секунд после падения ее фрагмента.

«Она высоко в небе взорвалась. Перевернулась несколько раз и упала», — поделился Петр, житель Лисичанска.

«Это украинская ракета. В России таких нет. Все что вы видите в городе это они бомбили. С одного завода бьют по другому. Из школы ушли, школу разбомбили», — добавил еще один местный.

А вот кадры подорванной телебашни. ВСУ отходили и заминировали конструкцию теле-радиопередающего центра. Так они планировали продлить информационную блокаду населения. А сами спешно покинули ЛНР. Все-таки воевать с телебашнями и безоружными людьми куда безопаснее, чем встретить войска ЛНР и России лицом к лицу.

«Они там вплавь, короче, офицеры убегали. Вплавь. Узнали, что мы с „Лешим“ едем, „Гром“ и „Леший“, они ломанулись», — смеясь, рассказал командир Народной милиции ЛНР.

«Все идем ДНР помогать. Ждут нас там. Очень. Мы едем. Донецк мы с вами! Донецк, мы едем. Скоро!» — пообещал командир ЛНР под позывным «Гром».