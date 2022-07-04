Власти Калининграда передали в кабмин РФ варианты ответа на действия Литвы

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У Калининградской области есть способы ответить на экономическую блокаду со стороны Европы.

Власти Калининграда предложили несколько вариантов ответных мер на транспортную блокаду со стороны Латвии, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

Он не стал называть конкретные идеи, но пояснил в разговоре с газетой «Ведомости», что предложения носят различный характер.

«Давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%», — заметил чиновник.

Представитель властей отметил, что в случае ответных решений, Литва ощутит на себе их в полной мере.

«Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — заметил Алиханов.

Литовские железные дороги 18 июня уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. В перечень вошли продукция из чугуна и стали, топливо для реактивных двигателей, товары для авиационной и космической промышленности, косметика и парфюмерия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Германии просят Литву снять запрет на транзит в Калининград.