Леонид Якубович раскрыл размер пенсии и признался, на что ее тратит

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Ведущий «Поля чудес» считает вполне приличным размер пособия от государства.

Телеведущий Леонид Якубович раскрыл размер своей пенсии, отметив, что считает его вполне приличным. Также он рассказал, как распоряжается государственным пособием.

«Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи. Но я работаю», — рассказал 76-летний Якубович в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

Шоумен, который уже несколько десятилетий ведет популярную программу «Поле чудес», пояснил, что на жизнь ему вполне хватает тех денег, что он зарабатывает. Поэтому пенсию он может позволить себе откладывать, так как накопленное может пригодиться его родным.

На днях размер своей ежемесячной пенсии назвала певица и актриса Ольга Зарубина. По ее словам, она получает, как обычный московский пенсионер, так как у нее нет звания заслуженной или народной артистки. Сумма составляет одиннадцать тысяч рублей плюс московская надбавка. Такое пособие Зарубина назвала «кошкиными слезами».

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что живет переживший два обширных инсульта 68-летний артист Борис Моисеев.