Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Украинская армия, сбегая из Лисичанска, побросала даже личные вещи.

Все посадки вокруг Лисичанска пожжены, а земля в округе изрыта окопами. Корреспондент RT опубликовал кадры из укрытий, в которых еще буквально несколько дней назад были войска украинских националистов.

Повсюду разбросаны вещи: как военная амуниция, так и предметы личного пользования. На земле можно заметить бутылки, окурки, одежду.

Как рассказал военкор, местность уже обследовали с собаками. А значит, что все «сюрпризы», которые могли оставить после себя ВСУшники, уже найдены и обезврежены.

Лисичанск — последний крупный населенный пункт Луганской области, который оставался под контролем Киева. Город перешел под контроль союзных войск вечером 2 июля, официально о его освобождении и восстановлении целостности ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил днем 3 июля.

Ранее 5-tv.ru показывал, как союзные войска освободили Лисичанск от ВСУ.