Западные беспилотники оказались бессильны перед российскими средствами ПВО

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Trasovukrinform

Военные РФ одинаково эффективно справляются, как с турецкими Bayraktar TB2, так и с американскими Switchblade и Phoenix Ghost.

Стоящие на вооружении ВСУ беспилотники становятся все менее эффективными, так как российские военные совершенствуют методы и средства борьбы с ними, массово сбивают и глушат украинские дроны. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на мнение экспертов.

«Сейчас происходит то, что российские средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны стали лучше организованы и развернуты по сравнению с предыдущими месяцами», — цитирует издание эксперта по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэла Бендетта.

Аналитик уточнил, что российские военные используют радары раннего предупреждения, чтобы заглушить и нарушить связь с беспилотниками, а также пулеметы и системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности, ракетные комплексы «Тор», чтобы сбивать их. При этом россияне одинаково эффективно справляются, как с турецкими аппаратами Bayraktar TB2, так и с американскими Switchblade и Phoenix Ghost.

В итоге украинские силы стали ограничивать использование беспилотников, так как их потеря дорого им обходится. К примеру, дроны Bayraktar TB2 могут стоить от одного до двух миллионов долларов каждый.

Кроме того, в ВВС Украины нарастает разочарование в эффективности дронов. Там отмечают дороговизну беспилотников наряду с тем, что они с большой долей вероятности могут быть сбиты при первом же вылете. В связи с этим в украинских ВВС намерены сократить применение дронов, а вместо бесполезных и дорогих «игрушек» просят запад о поставках современных истребителей.

В свою очередь российские военные, наоборот, расширяют применение дронов в целях разведки, наблюдения и рекогносцировки, пользуясь тем, что у украинцев не хватает оружия, чтобы сбивать их.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США Джо Байдена приостановила сделку по продаже Украине четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1 °C Gray Eagle, так как опасается, что российские эксперты завладеют американскими технологиями.