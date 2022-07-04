Состояние тяжелое: Гоген Солнцев едва не умер после потери матери

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Шоумен, как оказалось, любил мать, хотя между ними и были крайне сложные отношения.

Шоумен Гоген Солнцев пережил сердечный приступ после сообщения о смерти матери, и сейчас пребывает в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его нынешняя супруга Полина.

«Я так испугалась! Врачи настаивали на госпитализации, но Гоген отказался. Сейчас он со мной, но его состояние очень тяжелое», — рассказала она сайту Рrozvezd.info.

По словам Полины, Солнцев очень любил мать, хотя между ними и были сложные отношения.

О смерти матери шоумена Людмилы Кравцовой стало известно накануне. По словам бывшей супруги Солнцева Екатерины Терешкович, женщина перед смертью больше месяца провела в больнице с осложнениями после коронавируса. Медики сделали все, чтобы сохранить ей жизнь, потребовалось даже ампутировать ногу. Однако все оказалось бессмысленно.

Терешкович утверждает, что Кравцова умирала очень тяжело: женщина не приходила в сознание и мучилась от высокой температуры. Перед самой смертью она ненадолго пришла в себя и стала звать сына Гогена, после чего скончалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоген Солнцев неоднозначно простился с умершей матерью.