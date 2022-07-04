Состояние тяжелое: Гоген Солнцев едва не умер после потери матери
Гоген Солнцев после смерти мамы перенес сердечный приступ
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Шоумен, как оказалось, любил мать, хотя между ними и были крайне сложные отношения.
Шоумен Гоген Солнцев пережил сердечный приступ после сообщения о смерти матери, и сейчас пребывает в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его нынешняя супруга Полина.
«Я так испугалась! Врачи настаивали на госпитализации, но Гоген отказался. Сейчас он со мной, но его состояние очень тяжелое», — рассказала она сайту Рrozvezd.info.
По словам Полины, Солнцев очень любил мать, хотя между ними и были сложные отношения.
О смерти матери шоумена Людмилы Кравцовой стало известно накануне. По словам бывшей супруги Солнцева Екатерины Терешкович, женщина перед смертью больше месяца провела в больнице с осложнениями после коронавируса. Медики сделали все, чтобы сохранить ей жизнь, потребовалось даже ампутировать ногу. Однако все оказалось бессмысленно.
Терешкович утверждает, что Кравцова умирала очень тяжело: женщина не приходила в сознание и мучилась от высокой температуры. Перед самой смертью она ненадолго пришла в себя и стала звать сына Гогена, после чего скончалась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоген Солнцев неоднозначно простился с умершей матерью.