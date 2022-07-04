Бородина задумалась о замужестве дочерей: «Потом никому не будешь нужна»

Телеведущая Ксения Бородина дала советы по воспитанию детей, чтобы их брак был удачным

Фото: Instagram* / borodylia

Звезда «Дома-2» объяснила, когда и с кем лучше всего вступать в брак.

Ксения Бородина на пороге сорокалетия окинула взглядом прошедшую жизнь, в которой было несколько неудачных браков и скандальных романов, и решила предостеречь двух своих дочерей от собственных ошибок. В соцсети телеведущая поделилась размышлениями о том, когда и с кем нужно вступать в брак, чтобы не разочароваться.

«Сейчас, пройдя такой жизненный путь, я буду говорить своим детям, что надо очень хорошо узнавать людей, прежде чем вступать в брак. Что вот эта вся эйфория в начале имеет свойства заканчиваться и порой истинное лицо человека можно увидеть только спустя годы. Поэтому брак после двух, трех, пяти лет общения — это неплохо», — написала 39-летняя Бородина.

Звезда «Дома-2» посетовала, что молодых девушек порой буквально заставляют вступать в брак, пугая тем, что с возрастом они станут никому не нужны. Тем самым им портят судьбу, считает Бородина. По ее мнению, создавать семью «совсем зелеными» нет смысла.

На днях телеведущая попрощалась с Москвой, заявив, что вместе с дочерями отправляется на отдых в Турцию. В планах Бородиной посетить два города: Стамбул и Бодрум.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина купила своим дочерям Теоне и Марии собственный школьный автобус. На нем девочки ездят на уроки и на занятия в кружки, а вечером возвращаются домой.

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