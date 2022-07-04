Зеленский подтвердил отступление украинских войск от Лисичанска

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Глава Украины посетовал на «огневое преимущество» российских военных и снова попросил оружия у Европы.

Украинские войска отступили от Лисичанска, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, отступление было продиктовано необходимостью сохранить жизни военных.

Вероятно, это сообщение — попытка сохранить «хорошую мину при плохой игре». На фоне безоговорочного поражения украинской армии в противостоянии с союзными силами речи Зеленского о попытках сохранить жизни солдат выглядят неубедительно. Особенно на фоне сообщений о том, что пытающихся сдаться военных расстреливают свои же однополчане.

Также Зеленский пообещал вернуть утерянные земли, но для этого вновь попросил у Европы технику. Впрочем, непонятно, как западное вооружение поможет ВСУ, если из него обстреливают дома мирных жителей в освобожденных городах Донбасса и даже российскую территорию.

Ранее об отступлении украинских войск из Лисичанска сообщил генштаб ВСУ. Там заявили, что были вынуждены отвести свои подразделения с занимаемых позиций и рубежей в результате тяжелых боев за город.

Как накануне сообщал 5-tv.ru, российские войска и служащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) замкнули кольцо окружения группировки украинских националистов, которые удерживали Лисичанск.