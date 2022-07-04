Генштаб ВСУ спустя сутки подтвердил отступление из Лисичанска

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В окруженном городе российские военные завершают разгром не успевших выйти из котла украинских войск.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил отход своих подразделений из Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР).

«После тяжелых боев за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в Telegram-канале генштаба ВСУ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он отметил, что в ходе боев были полностью взяты под контроль Лисичанск и ряд близлежащих населенных пунктов — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Сейчас в лисичанском котле завершается разгром заблокированной группировки украинских войск, сообщает RT.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жители Лисичанска семьями выходят на улицы с красными знаменами и благодарят российских военных за свое спасение.

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