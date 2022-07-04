Лишние эмоции убивают разум: китайский совет дня на понедельник, 4 июля

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Многое в этот день зависит только от вас и вашего общего духовного и эмоционального состояния.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 4 июля?

Понедельник — день активный. Энергия Огня хлещет через край, что способствует движению на верхних скоростях. Если вы чувствуете общее переутомление, проведите этот день максимально спокойно. Если же, наоборот, сейчас у вас как никогда много энергии — обязательно воспользуйтесь подарками этого понедельника.

Рекомендовано запланировать путешествия, командировки и любые другие поездки. Благоприятно начинать стройку, выходить на новую работу или учебу. Неплохо пройдут встречи и свидания, а также визиты к врачам и диагностические процедуры.

Предупреждения этого дня связаны с повышенной эмоциональностью. Следует следить за собственными эмоциями и не поддаваться на провокации других людей.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.