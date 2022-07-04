Новой «Мрии» не будет: как миллиардер Брэнсон украдет у украинцев их мечту

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Политолог прокомментировал планы Украины восстановить самый большой в мире самолет Ан-225.

Сотрудничество Украины и британского миллиардера Ричарда Брэнсона в проекте воссоздания самолета Ан-225 «Мрия» закончится тем, что украинцы просто лишатся этого бренда, не получив взамен ничего.

Такое мнение в диалоге с 5-tv.ru высказал политолог Александр Александровский, комментируя планы Незалежной по восстановлению «Мрии» — самого большого в мире самолета, который в феврале был уничтожен на аэродроме Гостомель. Ранее стало известно, что Украина намеревается заново построить уникальное воздушное судно с помощью основателя компании Virgin Group.

«Брэнсон — прагматичный бизнесмен, который заработал деньги в том числе в шоу-бизнесе и на продаже аэрокосмических путешествий. Для него „Мрия“ — это международный бренд, самолет, которому нет аналогов в мире. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что у Украины нет ни финансовых, ни материально-технических возможностей участвовать в проекте. И он, грубо говоря, недорого купит этот бренд и в дальнейшем будет на нем зарабатывать», — сказал специалист.

© РИА Новости / Ирина Александрова; 5-tv.ru

Политолог отметил, что у Брэнсона хватит навыков и возможностей достроить «Мрию», а у Украины нет. Поэтому украинцев в очередной раз обманут и заберут у них этот бренд за относительно небольшие деньги.

Александровский даже озвучил схему, в соответствии с которой британцы присвоят себе «Мрию». Так, когда дело дойдет до вклада в проект каждой из сторон, Украина положит в общий «котел» бренд и права на его использование. Затем, когда начнется реализация, непременно понадобятся дополнительные инвестиции, однако Украина не потянет эти затраты. Соответственно, она будет вынуждена отдать бренд в счет тех инвестиций, которые сделала британская сторона.

«Украина просто не вытянет этот проект, у нее нет ни технического, ни финансового, ни научного потенциала. Это игра англичан, чтобы при якобы помощи и содействии забрать у Украины последнее — ее мечту», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самый большой транспортный самолет в мире Ан-225 «Мрия», существовавший в единственном экземпляре, был уничтожен на аэродроме Гостомель 25 февраля в ходе российской спецоперации на Украине. В концерне «Укроборонпром» заявили, что восстановление уникального воздушного судна будет стоить немалых денег.

«Мрия» была разработана Авиационным научно-техническим комплексом имени Антонова и собрана в 1988 году. Впервые самолет поднялся в воздух в декабре того же года и продолжал полеты до февраля 2022 года включительно.