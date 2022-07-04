Кушанашвили счел смерть Шатунова большей трагедией, чем уход Фриске и Началовой

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По мнению журналиста, у экс-солиста «Ласкового мая» было нечто большее, чем умение петь.

Отар Кушанашвили заявил, что недавняя смерть экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова стала для россиян более сильным потрясением, чем ранее уход певиц Жанны Фриске и Юлии Началовой.

Размышляя о причинах этого, журналист пришел к выводу, что у Шатунова было доброе сердце, и для миллионов людей это оказалось гораздо важнее выдающихся вокальных данных, которых, по мнению Кушанашвили, у певца как раз и не было.

«Почему смерть именно этого парня так потрясла страну, как не потрясла смерть Жанны Фриске или столь же молодой Юлии Началовой? Что в нем такого, что все его признали сыном и дальним родственником? Почему именно Юра Шатунов стал той переломной вехой, когда люди почувствовали, что самое главное, чего нам будет не хватать, — это сантиментов. Оказывается, сантименты во все времена и эпохи — самое главное, что есть у людей», — порассуждал Кушанашвили в эфире YouТube-шоу «Каково?!».

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня. Во время отдыха на даче в Подмосковье он пожаловался на острую боль и спазм в груди. Друзья срочно отвезли его в ближайшую сельскую больницу, откуда бригада реанимации доставила артиста в Домодедово. Однако врачи не успели спасти Шатунова, умершего от обширного инфаркта.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года после продолжительной болезни. Незадолго до этого она была экстренно госпитализирована прямо с концерта. Известно, что проблемы со здоровьем начались у певицы в 2007-м. После неудачной пластической операции и заражения крови у нее развились красная волчанка и подагра. Некоторое время Началова провела в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ, после чего умерла в возрасте 38 лет.

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. В апреле 2013-го она родила долгожданного сына Платона, а через несколько месяцев у нее диагностировали глиобластому — опухоль мозга. Певица лечилась в США и Германии, однако ни операции, ни дорогостоящие препараты не помогли. Фриске на момент смерти было 40 лет.

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