Фото, видео: 5-tv.ru

Город наравне с Донецком подвергается в эти дни жесточайшим обстрелам с украинской стороны.

Страшное видео последствий обстрела Макеевки передал корреспондент «Известий», побывавший на месте трагедии. Город, как и столица республики Донецк, в последние дни подвергается самым жестоким за все время боевых действий в Донбассе обстрелам с украинской стороны.

На этот раз один из снарядов ВСУ угодил в пятиэтажку, влетев прямиком в квартиру на втором этаже, где в это время находилась семья из четырех человек.

«Прилетело хорошо… Попало на второй этаж, прямо в балкон, прямо в квартиру. Женщина стояла на балконе — погибла. Ее дочка и внучка живы, а мужа дочки забрала скорая. Квартира выгорела вся», — рассказала местная жительница Елена Кубышина.

На кадрах видно, что на месте квартиры, куда прилетел украинский снаряд, зияет огромная пробоина в стене дома. От балкона и обстановки внутри жилища почти ничего не осталось — взрыв и последующий пожар уничтожили их полностью. На стенах и на полу разрушенной квартиры в обилии остались следы крови.

Подобные трагедии случаются в Макеевке практически ежедневно. На днях под обстрелом ВСУ оказалась шестилетняя Алина Гребенникова. Девочка получила тяжелые ранения и через двое суток умерла в реанимации, врачи оказались бессильны.

Ранее 5-tv.ru показал кадры последствий очередного обстрела Донецка со стороны националистов, снятые военкором «Известий» Валентином Трушниным.