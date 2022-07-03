В Москва-сити загорелась крыша одной из башен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / moscowmap

Высотное здание — одно из недостроенных.

В социальных сетях появилось видео возгорания на крыше Capital towers в Москва-сити. Дым черной нитью тянулся с верхних этажей одного из недостроенных небоскребов.

По сведениям "Интерфакса", которые были предоставлены источником в экстренных службах, пожар произошел на 55-м этаже строящейся башни.

По сведениям от очевидцев события, густой черный дым шел с верхних этажей здания Москва-сити порядка 20 минут, а затем прекратился.

Как сообщили 5-tv.ru в столичном МЧС, горели строительные леса. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет.