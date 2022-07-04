Земля входит в афелий: что это значит

4 июля Земля окажется на самой дальней точке от Солнца

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Смена времен года на Земле зависит не от расстояния до Солнца, как многие считают, а из-за того, что ось вращения Земли имеет наклон от плоскости земной орбиты.

Уже 4 июля Земля пройдет афелий: будет на максимальном расстоянии от Солнца, занимая самую удаленную точку своей орбиты. Поэтому с Земли солнечный диск будет выглядеть в диаметре меньше.

«Слово „афелий“ — греческого происхождения (греч. аphelios от apo — вдали и helios — Солнце), в переводе буквально означает „вдали от Солнца“. Афелий — наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы», — говорится на сайте Московского планетария.

Некоторые думают, что время года на Земле зависит от расстояния до Солнца, однако сейчас планета на самом удаленном расстоянии, а на Земле разгар лета.

Специалисты уточняют, что 4 июля 2022 в 10:11 по московскому времени Земля окажется в афелии — на расстоянии 152 100643,077 км, на самой дальней от Солнца точке своей орбиты.

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