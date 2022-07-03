Умер народный артист России Сергей Сосновский

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Причиной трагедии стала серьезная и затяжная болезнь.

Советский и российский актер Сергей Сосновский после тяжелой затяжной болезни скончался в Москве. Ему было 67 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Чехова, в котором выдающийся деятель искусства служил не один год.

«Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили, — мало. Его обожали», — говорится в заявлении.

Сергей Сосновский родился 1 января 1955 года. Он имел звание Народного артиста РФ. После окончания Саратовского театрального училища актер работал многое время в ТЮЗе, затем в Саратовском театре драмы, а с 2004 году по приглашению Олега Табакова работал в МХТ имени Чехова.

Сосновский активно снимался в кино и сыграл главную роль в фильме «Медиум» — Петра Островского, боярина Репина в фильме «Грозный», Давида Бронштейна в фильме «Троцкий» и многих других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выдающийся оперный певец, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Юрий Григорьев скончался в Москве при невыясненных обстоятельствах на 82 году жизни.