«Мне отрубили ноготь»: сын Стаса Пьехи попал на операционный стол

Сын певца Стаса Пьехи рассказал о перенесенной им операции на пальце

Фото, видео: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev; Instagram* / knyaginya

Мальчик решил самостоятельно избавиться от заусенца, но лишь усугубил ситуацию, а после занес инфекцию в рану.

Сын певца Стаса Пьехи Петр рассказал о перенесенной им операции. О случившемся стало известно из социальных сетей экс-супруги артиста Натальи Горчаковой.

Мальчик решил самостоятельно избавиться от заусенца, но стало только хуже. Сначала палец пытались вылечить при помощи мазей, однако на место нарыва занесли инфекцию. Позже медики сообщили семье, что надо делать операцию.

«Мне будто бы одевали такой большой конус, в него наливали какую-то воду. Но, оказывается, мне отрубили ноготь», — сказал ребенок.

Instagram* / knyaginya

Наталья Горчакова призналась, что боялась операции больше, чем сам маленький пациент.

«Мне кажется, я боялась больше Пети. Сын очень не любит уколы, а уж перспектива «резать»… Но я в очередной раз не взяла в расчет то, что мой ребенок сильнее и отважнее: быструю «заморозку» пальцев он перенес вполне спокойно, а дальнейших манипуляций просто не заметил. Возмутился лишь, когда обследовали другую, такую же обкусанную руку и с ней сделали тоже самое», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Стаса Пьехи пережил избиение.

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