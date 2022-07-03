Такая вот «дипломатия»: Захарова обвинила Париж в нарушении политики переговоров

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Разговор лидеров России и Франции был услышан третьими лицами, что нарушает дипломатию и политику конфиденциальности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Франция нарушила политику конфиденциальности переговоров между лидерами РФ и Франции.

«Речь идет о невиданном в дипломатической практике. Речь идет о том, что когда осуществляются звонки на высшем уровне, а они сейчас стали ходовым инструментом дипломатии, в том числе после пандемии, то это, конечно, конфиденциальная история… это закрытые переговоры», — сказала дипломат ведомства в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, несколькими месяцами ранее, диалог президентов по громкой связи был услышан журналистами. Кроме того, представители СМИ снимали происходящее.

По мнению Захаровой, то, что случилось, можно считать примером понимания ими слова «дипломатия».

До этого, французским телеканалом France 2 демонстрировался фильм, главной темой которого были попытки урегулировать кризис на Украине. Один эпизод раскрыл телефонные переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова назвала чудовищными заявления Джонсона по Украине.