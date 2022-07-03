Не будьте жертвой: как избежать нападения акулы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gerard Lacz; 5-tv.ru

Опытный специалист уверен, что акула не атакует человека без видимой причины.

Отдыхая за рубежом, особенно в районе моря, стоит подумать о безопасности. Ведь заграничные курорты полны неожиданностей. Дайвинг-инструктор Дмитрий Орлов рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, как избежать нападения акулы.

«Не нужно чувствовать себя жертвой. Акулы, как правило, рыбоядные, и если она видит большое существо, например, человека, то просто так она на вас не бросится — нужно спровоцировать это нападение», — рассказывает специалист.

Орлов подчеркивает, что важно избегать паники и не бояться, необходимо просто начать плыть к берегу.

«Не надо бояться, не надо паниковать, нужно плыть к берегу. Если акула близко подплыла, вы ее просто отталкиваете. Желательно, чтобы вы были не одни — вдвоем, группой — тогда акула точно на вас не бросится», — резюмировал он.

В египетской Хургаде погибли две женщины в результате нападения хищных рыб. Власти запретили туристам заходить в воду, а также выразили соболезнования семьям погибших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие причины заставляют акулу нападать на человека.