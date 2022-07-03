Красота в движении: балет «Лебединое озеро» показали на берегу Финского залива

Фото, видео: пресс-служба курорта «Дом у моря»

На побережье прозвучали лучшие арии из опер Чайковского: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Орлеанская дева», «Мазепа», «Чародейка».

Молодые артисты театров представили новое прочтение знаменитого балета «Лебединое озеро» не в душных залах театра, а на открытом воздухе, на песке, под плеск волн Финского залива на курорте «Дом у моря».

Выступление прошло в рамках Open-air фестиваля русской музыки «Чайковский салют». Для гостей мероприятия был организован фуршет от шеф-повара, где они могли насладиться игристым шампанским и перекусить.

Организаторы мероприятия хотели, чтобы зрители «воспринимали все происходящее в атмосфере полной свободы», поэтому несмотря на то, что гостей пригласили на мероприятие в вечерних туалетах, на пляже они были босиком, как и сами артисты.

На побережье звучали как и всем известные произведения Петра Чайковского, так и микс классической и современной музыки в DJ-обработке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цискаридзе раскритиковал новое покаление артистов: они не горят и не мечтают, как мечтали мы. Современные артисты балета живут в другом ритме. У них никто ничего не требует, поэтому и отношение к профессии не такое, как у более старшего поколения профессионалов сцены.