Надоело? Пугачева и Галкин с детьми покинули Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Известная певица и юморист уехали из России с началом спецоперации на Украине. Муж артистки неоднократно критиковал соотечественников и правительство. На новом месте пара тоже не прижилась.

Уехавшие из России с началом спецоперации Алла Пугачева и Максим Галкин снова сменили место жительства. Из Израиля пара, критикующая Москву и события на Украине, перебралась в Латвию. Информация об этом появилась в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!», принадлежащем блогеру Алене Жигаловой.

По данным светской львицы, сейчас Пугачева и агрессивно настроенный по отношению к России Галкин находятся на вилле «Марта», принадлежащей одному из известных банкиров. Жигалова уточнила, что последний сдает паре жилплощадь круглогодично. Общая площадь виллы составляет 2400 квадратных метров. Туда входит двухэтажный особняк из восьми комнат, спа-комплекс, теннисный корт, кинозал и зимний сад.

Аренда виллы обходится супругам в сто тысяч евро ежемесячно, что в пересчете на рубли равняется шести миллионам по текущему курсу, пишет светская львица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алла Пугачева приобрела место на кладбище.