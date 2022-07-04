Кушанашвили заявил, что Шатунов не умел петь

Журналист Кушанашвили считает, что Шатунов бы не прошел слепые прослушивания у Градского

Фото: Instagram* / yuriy_shatunov

Если бы мэтр Александр Градский судил солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова в рамках шоу «Голос», он бы разнес его «в пух и прах».

Скоропостижно умерший Юра Шатунов был бесталанным исполнителем, но имел красивое сердце и душу, и благодаря последнему завоевал огромную популярность. Такое мнение высказал журналист Отар Кушанашвили.

«Может быть, с точки зрения Александра Градского, попадись Шатунов ему, когда тот был наставником „Голоса“, он бы его разнес в пух и прах. Но ведь Шатунов не про это, не про умение петь. Он про то, чтобы показать всем, что сердце и душа превыше всего», — заявил Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?!».

Юра Шатунов умер 23 июня. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. После череды концертов и долгожданной победы в суде с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным он устроил себе выходной. Поздним вечером певец пожаловался на острую боль и спазм в груди, чтобы не терять времени, приятели сами отвезли его в ближайшую сельскую больницу. Оттуда бригада реанимации доставила артиста в Домодедово, но врачи не смогли его спасти.

Часть праха Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище. Вторая часть будет доставлена в Германию, где исполнитель жил с семьей, и развеяна над озером, в котором он любил ловить рыбу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коллеги скоропостижно скончавшегося Юрия Шатунова относились к солисту «Ласкового мая» прохладно, поэтому так мало звезд пришли на прощание с кумиром миллионов.

Вдова экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана была госпитализирована из-за проблем с сердцем после смерти мужа. Женщина потеряла надежную опору после ухода артиста из жизни и оказалась в очень трудном положении, да еще и с двумя детьми.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.