Божий промысел: в Лисичанске ВСУ не смогли уничтожить икону прошлого века

Икона прошлого века в Лисичанске не пострадала от обстрелов националистов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько;5-tv.ru

Местные жители живут в подвалах, используя буржуйки и воду из луж. Новости они узнают при помощи старых приемников.

Икона 1900 года в Лисичанске осталась целой после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в эксклюзивном материале 5-tv.ru рассказали местные жители, которым приходится жить в подвалах.

«При всех обстрелах у нас икона целая осталась. В зале стоит целая, это же о чем-то говорит», — сказала одна из женщин.

Известно, что бои в городе шли еще в 2014 году, горожане подчеркивают, что не были готовы к нападению. В частности, дом одной пенсионерки был обстрелян еще до подхода российских военных.

В Лисичанске в течение трех недель отсутствует связь. Люди пользуются старыми радиоприемниками, чтобы быть в курсе всего происходящего.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал об очередном обстреле Донецка со стороны украинских националистов.