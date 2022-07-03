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Лучший способ расслабиться, с научной точки зрения, — это не только перемена деятельности, но и темпа жизни.

Как правильно расслабляться, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, а не уставшим? Рассказала про секреты грамотного отдыха психолог Елена Перминова.

«Прозвучит странно, однако отдыхать нужно до того, как почувствуете усталость. Это нужно делать, когда почувствовал именно утомление, а не усталость. Этому в наше время почти учиться нужно, потому что в наш век считается, что чем быстрей бежишь, тем лучше», — цитирует ее слова URA.RU.

Психолог пояснила, что если устали глаза от монитора, то нужно дать им отдохнуть, а если хочется спать, то нужно спать, а не смотреть еще одну серию любимого сериала.

Также она отметила, что люди различаются, поэтому отдых, который оптимален для одного человека, не позволяет обеспечить наполнение ресурсом того, кому такой вид отдыха не подходит.

«Самое сложное — это знать, какой подходит именно вам, что именно вас наполняет ресурсом. Идеальный отдых, который совмещает отдых физический, эмоциональный и интеллектуальный. А главное, он должен быть регулярным», — сказала Перминова.

Эксперт пояснила, что хороший отдых — это не только перемена деятельности, но и темпа жизни. Например, если в офисе вы трудитесь интеллектуально, то лучший отдых будет тот, где поработает тело, а голова расслабится.

Когда человек после отдыха не чувствует себя бодрым, то вероятнее всего причина в недостаточном или нерегулярном редком отдыхе, отмечает специалист.

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