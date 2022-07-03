Приходилось пить из лужи: жители Лисичанска о страшной жизни в подвалах во время атак ВСУ

Жители Лисичанска живут в подвалах во время атак ВСУ и пьют воду из луж

Фото, видео: OLEKSANDR RATUSHNIAK / ТАСС; 5-tv.ru

Местные жители готовят еду при помощи буржуек. Весь подвал заставлен тарой для воды разного назначения.

Запуганные жители Лисичанска рассказали о выживании в подвалах во время обстрелов. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Денису Кулаге местные признались, что им пришлось перетащить все вещи из квартир, так как находиться дома попросту невозможно. Ни о каких адекватных условиях жизни речи не может идти.

«Кипятим воду, процеживаем, стираем, умываемся. Ею заполнены все пустые банки. Мы черпали ее буквально из луж», — говорит одна из несчастных и изможденных женщин.

Подвальное помещение и вправду заполнено разномастной тарой. Где-то вода уже отстоялась, а где-то еще нет. Собеседница подчеркивает, что в отсутствие дождей приходится совсем плохо. Еду приходится готовить при помощи буржуек. Летом их выставляют на улицу.

Сегодня местные могут рассчитывать лишь на защиту российских военных, которые проводят большую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, ЛНР и ДНР.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миссии по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал об уничтожении базы ВСУ.